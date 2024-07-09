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Bu hırsızlık "pes" dedirtti: Çam ağacını sökerek çaldı

Afyonkarahisar'da meydana gelen hırsızlık olayı duyanlara "pes" dedirtti. Elinde kürekle gelerek toplu konutların bulunduğu bölgedeki peyzaj alanından farklı zamanlarda çam ağacı çalan hırsızın görüntüleri böyle kaydedildi.

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Afyonkarahisar'da kent merkezinde Kanlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, konutların peyzaj alanına gece saatlerinde elinde kürekle gelen şahıs, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 4 çam ağacını sökerek götürdü.

Şahsın kimliği ve olayı neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken sabah olduğunda olayı fark eden konut sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

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