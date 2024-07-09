Bu hırsızlık "pes" dedirtti: Çam ağacını sökerek çaldı

Afyonkarahisar'da meydana gelen hırsızlık olayı duyanlara "pes" dedirtti. Elinde kürekle gelerek toplu konutların bulunduğu bölgedeki peyzaj alanından farklı zamanlarda çam ağacı çalan hırsızın görüntüleri böyle kaydedildi.
Afyonkarahisar'da kent merkezinde Kanlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, konutların peyzaj alanına gece saatlerinde elinde kürekle gelen şahıs, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 4 çam ağacını sökerek götürdü.
Şahsın kimliği ve olayı neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken sabah olduğunda olayı fark eden konut sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.