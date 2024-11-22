yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil sürücüsünün yaptıkları görenlerin içini sızlattı. Sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden geçip, durmadan yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayaklarında kırık oluşan köpek ise tedaviye alındı.

Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı 22.11.2024 09:07:09
Son dakika... Afyon’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika... Afyon'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor 21.11.2024 19:16:59
Böyle kaza görülmedi! Kütahya’da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti
Böyle kaza görülmedi! Kütahya'da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti 21.11.2024 12:54:31
Bodrum’da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Bodrum'da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler 20.11.2024 19:24:26
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı 19.11.2024 14:21:54
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba 18.11.2024 23:50:57
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu 18.11.2024 17:34:24
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla’daki o anlar kamerada
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla'daki o anlar kamerada 18.11.2024 14:51:10
İzmir’de infaz gibi saldırı! Motosiklet kaskıyla geldi; vurdu kaçtı | VİDEO
İzmir'de infaz gibi saldırı! Motosiklet kaskıyla geldi; vurdu kaçtı | VİDEO 18.11.2024 14:08:34
Yenidoğan Çetesi için hesap vakti!
“Yenidoğan Çetesi” için hesap vakti! 18.11.2024 11:36:25
İzmir’de züccaciye dükkanı açılışında birbirlerini ezdiler
İzmir'de züccaciye dükkanı açılışında birbirlerini ezdiler 16.11.2024 13:42:35
5 kardeşe acı veda: Tabutları yan yana sıralandı, helallik alınmadı
5 kardeşe acı veda: Tabutları yan yana sıralandı, helallik alınmadı 12.11.2024 17:51:42
İzmir’de elektrik sobası faciası! 5 kardeşin yanarak can verdiği yangında yürek yakan detaylar
İzmir'de elektrik sobası faciası! 5 kardeşin yanarak can verdiği yangında yürek yakan detaylar 12.11.2024 10:38:51
VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçip, durmadan yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayaklarında kırık oluşan köpek ise tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin kimliği tespit edilemeyen sürücüsü, park halinde bulunan aracına binip hareket ettiği sırada, yolda yatan bir köpeği ezdi. Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi.

Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Olayın ardından Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu'nun suç duyurunda bulunduğu belirtildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün park halinde bulunan otomobiline doğru yürürken yolda yatan köpeğe baktığı ve daha sonra otomobiline bindiği, geri manevra yaptıktan sonra ileri doğru gittiği ve yerde yatan köpeği ezdiği görüldü. Köpeğin can havliyle ayağa kalktığı ve aksayarak yürüdüğü, sürücünün ise durmayıp yoluna devam ettiği görüldü.

EN YENİ VİDEOLAR
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı
Son dakika... Afyon’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika... Afyon'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
Böyle kaza görülmedi! Kütahya’da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti
Böyle kaza görülmedi! Kütahya'da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti
İzmir’de 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
İzmir'de 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
Son Dakika... İzmir’de polislere silahlı saldırı
Son Dakika... İzmir'de polislere silahlı saldırı
Bodrum’da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Bodrum'da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler