Çanakkale'de hortum paniği! O anlar kamerada

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde denizde dev bir hortum oluştu. Hortum anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken bölgedeki etkil olan dolu da bahçeleri beyaza bürüdü.