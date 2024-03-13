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Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de hortum paniği! O anlar kamerada

Çanakkale'de hortum paniği! O anlar kamerada

Çanakkale'nin Biga ilçesinde denizde dev bir hortum oluştu. Hortum anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken bölgedeki etkil olan dolu da bahçeleri beyaza bürüdü.

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Öte yandan kentte etkili olan dolu yapışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.

Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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