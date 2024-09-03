Çanakkale'de motosikletle tehlikeli görüntüler! Kazaya davetiye çıkardılar

Çanakkale'nin Çan ilçesi girişinde motosiklet üzerinde yatarak ilerleyen gençler adeta kazaya davetiye çıkardı.

Çan ilçesinde karayolu üzerinde motosikletli gençler adete ölüme davetiye çıkardı. Karayolu üzerinde motosikletle ilerleyen gençlerin 2 tekerlek üzerinde motosiklet üzerine yatarak yaptığı hareketler yürükleri ağıza getirirken, kazaya da adete davetiye çıkardı. Gençlerin hem kendi hem de trafiktekileri diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak dakikalarca ilerlemesi bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.