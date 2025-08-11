Çanakkale'de orman yangını! 3 nokta tahliye edildi! Havalimanı uçuşa kapatıldı

yeniasir.com.tr Anasayfa
Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman "Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi. Ayrıca Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada Çanakkale Havalimanı pistinin tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin, kazada öldü
Sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin, kazada öldü 11.08.2025 10:55:25
Balıkesir’deki depremde panik anları kamerada
Balıkesir'deki depremde panik anları kamerada 11.08.2025 09:31:02
Sakız seferinde panik: Yolcu gemisi kontrolden çıktı!
Sakız seferinde panik: Yolcu gemisi kontrolden çıktı! 10.08.2025 13:26:48
İzmir’de tehlikeli gösteri: Seyircinin üzerine sürdü
İzmir'de tehlikeli gösteri: Seyircinin üzerine sürdü 10.08.2025 10:32:04
Çanakkale’deki yangında alevlerin arasında kalan ekibin görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale'deki yangında alevlerin arasında kalan ekibin görüntüleri ortaya çıktı 10.08.2025 09:07:21
Çeşme’de otomobil sunroofunda twerk dansı adliyelik oldu
Çeşme'de otomobil sunroofunda twerk dansı adliyelik oldu 7.08.2025 20:41:14
Muğla’da otomobil sürücüsü kadına çarptı: Kaçmak için üstünden geçti!
Muğla'da otomobil sürücüsü kadına çarptı: Kaçmak için üstünden geçti! 7.08.2025 08:54:38
Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu, teknesi parçalanmış bulundu
Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu, teknesi parçalanmış bulundu 6.08.2025 08:57:22
Bodrum’da akrabalar arasında bıçaklı borç- alacak kavgası
Bodrum'da akrabalar arasında bıçaklı borç- alacak kavgası 6.08.2025 08:39:57
İzmir’de jandarma ekiplerine saldırı: 8 gözaltı, 2 firari
İzmir’de jandarma ekiplerine saldırı: 8 gözaltı, 2 firari 5.08.2025 22:36:28
Kütahya’da camide ’pes’ dedirten görüntü!
Kütahya'da camide 'pes' dedirten görüntü! 5.08.2025 16:25:52
Ayasofya’yı kundaklama girişimi! O anlar kamerada
Ayasofya'yı kundaklama girişimi! O anlar kamerada 5.08.2025 13:46:34
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu! O anlar kamerada
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu! O anlar kamerada 5.08.2025 13:23:07
