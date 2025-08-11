Çanakkale'de orman yangını! 3 nokta tahliye edildi! Havalimanı uçuşa kapatıldı
Giriş Tarihi:
ABONE OL
Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman "Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi. Ayrıca Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada Çanakkale Havalimanı pistinin tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.