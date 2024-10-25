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Çanakkale’de saman yüklü TIR alev topuna döndü! Yangın böyle görüntülendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü TIR alev aldı. Başka bir sürücünün durdurduğu yanan TIR, itfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası TIR kullanılmaz hale geldi. Olay kameraya yansıdı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alıp yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki saman yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracı durduran sürücünün ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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