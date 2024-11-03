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Çanakkale'de sokak ortasında korkunç olay! Defalarca kurşun yağdırdı | video

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde Serdar V. isimli şahıs sokak orasında husumetlisi Özgür Ölçek'i silahla vurarak öldürdü. Serdar V. kurşununun bitmesi üzerine tabancasının kabzasıyla Ölçek'in kafasına vururken olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisi Serdar V. tarafından sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan Özgür Ölçek, yaşamını yitirdi. Kurşunu biten Serdar V. tabancanın kabzasıyla da Ölçek'in kafasına defalarca vururken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar V., cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen husumetlisi Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı. Kurşunu biten Serdar V., kanlar içerisinde yığılan Ölçek'in kafasına da defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serdar V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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