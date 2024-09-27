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Çanakkale'deki tabanca ve bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'de, borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavga polis merkezinin önüne kadar taşarken, olayda 6 kişi yaralandı. Olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Çanakkale'de Anafartalar Polis Merkezi'nin bulunduğu sokakta alacak verecek nedeniyle husumetli olan iki grup arasında kesici aletli ve silahlı kavga çıktı. Polis merkezi yakınlarında yaşanan olayda 6 kişi yaralanırken, bir grubun yerde yatan diğer gruptan şahısları kesici alet ve silahla yaraladıkları görüntülere yansıdı. Yaşanan çatışma sonrası polis şahıslara müdahale etti. Şüphelilerin kaçış anı ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çanakkale'de dün Cevatpaşa Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında silahlı ve kesici aletli kavga çıktı. Olayda kesici aletlerin yanı sıra silahlar da konuştu. Çıkan çatışma Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar geldi. Yaşanan çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Karakolu'na çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı. Anafartalar Karakolu önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil 11 şüpheliyi yakaladı. 2 tabancaya ise el konuldu. Polisler kent merkezinde olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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