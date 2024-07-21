Yeniasır TV
Yaşam
Çeşme'de bir garip hırsızlık! 'Evrenden intikam almak için' elbise çalmış | Video
Çeşme'de bir garip hırsızlık! 'Evrenden intikam almak için' elbise çalmış | Video
Giriş Tarihi: 21.07.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:58
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de bir giyim mağazasında elbise çalan Avustralyalı turist, sonrasında iş yeri sahibine pişman olduğunu belirten bir mail attı. Turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi.