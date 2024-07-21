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Yeniasır TV Yaşam Çeşme'de bir garip hırsızlık! 'Evrenden intikam almak için' elbise çalmış | Video

Çeşme'de bir garip hırsızlık! 'Evrenden intikam almak için' elbise çalmış | Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de bir giyim mağazasında elbise çalan Avustralyalı turist, sonrasında iş yeri sahibine pişman olduğunu belirten bir mail attı. Turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi.

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