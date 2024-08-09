Çiçekçi siparişini götürmeyince kurşun yağdırmıştı! Manisa'daki cinayet anları kamerada

Manisa'nın Soma ilçesinde dükkanına araçla gelen şahsın silahlı saldırısı sonucu öldürülen çiçekçi cinayetinin sebebi ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Alper G.'nin, borcunu ödemediği için kendisine çiçek göndermeyen çiçekçi esnafı İsmail Yalçın'ı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğü öğrenildi.

Olay, 5 Ağustos günü Manisa'nın Soma ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede çiçekçilik yapan İsmail Yalçın (40), dükkanın önünde beklerken aralarında husumet bulunan büfe işletmecisi Alper G.'nin (44) silahlı saldırısına uğradı. Günay'ın tabancasından çıkan kurşunlarla yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Günay, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Günay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalçın'ın cenazesi, dün ikindi namazını müteakip Park Altı Camisi'nde kılınan namazın ardından belediye mezarlığında toprağa verildi.