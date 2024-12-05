Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evleniyor! Furkan Kızılay’dan masalsı evlilik teklifi

Küçük yaşta başladığı oyuncu hayatına uzun zamandır devam etmeyen 34 yaşındaki Furkan Kızılay, ekranlardan uzak kalarak sosyal medyada da içerik üretmeye devam ediyor.Katıldığı bir yarışma programıyla da ses getiren Kızılay, yaşadığı ilişkiyle de merak konusu oluyor.Furkan Kızılay birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi etti.

PARİS'TE ROMANTİK ANLAR

Video çektiği sırada teklifte bulunan Kızılay, o anları videoya çekerek ölümsüzleştirdi.

"KÜÇÜK HAVUÇ BÜYÜMÜŞ"

Furkan Kızılay evlilik teklif ettiği anı sosyal medya hesabında paylaştı.

"BÜYÜMÜŞTE EVLENİYOR"

Sevenlerinden tebrik mesajı alan Kızılay, "Küçük havuç büyümüşte evleniyor" dedirtti.



'İYİ Kİ SEN'

Kızılay paylaştığı gönderiye "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notu düştü.



Tutku Yılmaz evlilik teklifi yüzüğünü kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun olan Kızılay'ın annesin adı Mine babasının adı ise Emin'dir.



Bir dönem oyunculuk yapan Furkan Kızılay Atv'nin efsane dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Emre (Havuç) karakterini canlandırarak adını duyurmuştur. Kızılay'ın Batur adında bir erkek kardeşi vardır.