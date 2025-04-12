yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Danla Biliç yüzüne yumruk yedi! Eski sevgilisi Berk Çetin'in darp ettiği anlar ortaya çıktı

Danla Biliç yüzüne yumruk yedi! Eski sevgilisi Berk Çetin'in darp ettiği anlar ortaya çıktı

Fenomen Danla Biliç eski sevgilisi tarafından şiddete uğradı. Bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin'in ısrarlı takip, fiziksel darp, ev ve iş yeri baskınları gibi ciddi tehditlere maruz kaldığı söyleyen Danla Biliç restonranda yumruk yediği yüzünü paylaştı. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" dedi.

İzmir’de kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti apartman boşluğuna uçtu
İzmir'de kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti apartman boşluğuna uçtu 12.04.2025 10:37:56
Utanç görüntüleri! Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı! Saniye saniye kaydedildi...
Utanç görüntüleri! Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı! Saniye saniye kaydedildi... 11.04.2025 12:35:33
Urla’daki çevre katliamına AK Parti’den büyük tepki
Urla'daki çevre katliamına AK Parti'den büyük tepki 9.04.2025 19:34:47
Afyonkarahisar’da kaza yapan otomobildeki çocuk şoka girdi konuşamadı
Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobildeki çocuk şoka girdi konuşamadı 9.04.2025 10:57:14
Muğla’da korkunç son! Tır sürücüsü yanarak can verdi
Muğla'da korkunç son! Tır sürücüsü yanarak can verdi 8.04.2025 11:58:44
Aydın’da korkunç son! Trenin altında kalarak can verdi
Aydın'da korkunç son! Trenin altında kalarak can verdi 7.04.2025 13:04:34
Volkan Konak’ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük
Volkan Konak'ın konserinde söylediği sözler ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58’de öldük 3.04.2025 13:41:03
Muğla’daki bebek cinayeti vahşetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
Muğla'daki bebek cinayeti vahşetinde korkunç gerçek ortaya çıktı 2.04.2025 13:52:01
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’ne İzmir’de kamyonet çarptı! Hayatını kaybetti
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’ne İzmir’de kamyonet çarptı! Hayatını kaybetti 1.04.2025 21:47:25
İzmir’i dolu ve sağanak yağış vurdu | video
İzmir'i dolu ve sağanak yağış vurdu | video 1.04.2025 16:46:50
Volkan Konak’a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı
Volkan Konak'a son veda! Eşinin feryatları yürekleri dağladı 1.04.2025 13:24:13
Usta sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti
Usta sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti 31.03.2025 08:26:39
Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere düşürdü
Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere düşürdü 29.03.2025 12:16:33
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti apartman boşluğuna uçtu
İzmir'de kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti apartman boşluğuna uçtu
Başkan Erdoğan’dan Filistinlilere soykırıma tepki: İsrail terör devletidir!
Başkan Erdoğan'dan Filistinlilere soykırıma tepki: İsrail terör devletidir!
Utanç görüntüleri! Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı! Saniye saniye kaydedildi...
Utanç görüntüleri! Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı! Saniye saniye kaydedildi...
Başkan Erdoğan: Endonezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Başkan Erdoğan: Endonezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Urla’daki çevre katliamına AK Parti’den büyük tepki
Urla'daki çevre katliamına AK Parti'den büyük tepki