Danla Biliç yüzüne yumruk yedi! Eski sevgilisi Berk Çetin'in darp ettiği anlar ortaya çıktı
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Fenomen Danla Biliç eski sevgilisi tarafından şiddete uğradı. Bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin'in ısrarlı takip, fiziksel darp, ev ve iş yeri baskınları gibi ciddi tehditlere maruz kaldığı söyleyen Danla Biliç restonranda yumruk yediği yüzünü paylaştı. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" dedi.