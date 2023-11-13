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    Yeniasır TV Yaşam Denizanaları Foça sahillerini istila etti! Binlercesi havadan görüntülendi | Video

    Denizanaları Foça sahillerini istila etti! Binlercesi havadan görüntülendi | Video

    Giriş Tarihi: 13.11.2023, 12:18

    İzmir'in önemli turizm ilçelerinden biri olan Foça'da yaz aylarında başlayan denizanası istilası devam ediyor. Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle denizanaları Foça kıyılarına adeta akın etti. Binlerce denizanası havadan böyle görüntülendi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Ağustos ayından bu yana Foça sahillerinde görülen denizanalarının sayısı ger geçen gün artmaya devam ediyor. Son iki gündür yağmur ve rüzgarın etkisi ile Foça kıyılarına akın eden denizanaları havadan görüntülendi. İrili ufaklı denizanalarının plajlardaki kumların üstünde ve teknelerin etrafında toplandığı gözlemlendi. Balık ağlarına dolanan denizanaları balıkçıları zor durumda bırakırken, yaz sezonunda turizmi de olumsuz etkiledi.

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