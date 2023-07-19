  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de 2 kişiye mezar olan otomobilin uçurumdan düşme anı kamerada

    Denizli'de 2 kişiye mezar olan otomobilin uçurumdan düşme anı kamerada

    Giriş Tarihi: 19.07.2023, 12:42

    Denizli’nin Buldan ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanıp bir fabrikanın bahçesine ters düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Feci kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

    Çanakkale’de yanan alanlar böyle görüntülendi
    Çanakkale'de yanan alanlar böyle görüntülendi
    İzmir’de zeytinlikte yangın! Havadan ve karadan müdahale
    İzmir'de zeytinlikte yangın! Havadan ve karadan müdahale
    Rüzgarda kopan dal az daha canından ediyordu
    Rüzgarda kopan dal az daha canından ediyordu
    Çanakkale’de orman yangını nedeniyle 6 köy boşaltılıyor
    Çanakkale’de orman yangını nedeniyle 6 köy boşaltılıyor
    İzmir’de görsel şölen: Samanyolu galaksisi ve yıldız izleri...
    İzmir'de görsel şölen: Samanyolu galaksisi ve yıldız izleri...
    İzmir’de güneş altında zorlu mesai! Kurutmalık domatesler güneşe serildi
    İzmir’de güneş altında zorlu mesai! Kurutmalık domatesler güneşe serildi
    Muğla’da yürek ısıtan görüntü! Yemeğini masasına gelen serçe ile birlikte yedi
    Muğla'da yürek ısıtan görüntü! Yemeğini masasına gelen serçe ile birlikte yedi
    Milas’ta orman yangını | Video
    Milas'ta orman yangını | Video
    Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
    Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
    Kazada oğlunun öldüğünü öğrenen babanın acısı yürekleri dağladı
    Kazada oğlunun öldüğünü öğrenen babanın acısı yürekleri dağladı
    Görevlinin 3 dakikalık uykusu 3 bin liraya mal oldu
    Görevlinin 3 dakikalık uykusu 3 bin liraya mal oldu
    Muğla’da korkunç anlar! Darp edip sosyal medyadan paylaştılar
    Muğla'da korkunç anlar! Darp edip sosyal medyadan paylaştılar
    İzmir’de orman yangınları
    İzmir'de orman yangınları
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'deki kaza, Buldan Meyale yolu üzerindeki köpek barınağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Şehir Kabristanlığı istikametine seyir halinde olan Adem Uzuner (45) kontrolündeki 20 RK 609 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen araç önce kaldırıma çarptı ve daha sonra metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesine düşen otomobil, ters vaziyette durabildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Adem Uzuner ile yolcu konumunda bulunan Fevzi Maden'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardında cansız bedenler morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla düştüğü şarampolden çıkarıldı. 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    KAZA ANI KAMERADA
    2 kişinin öldüğü kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uyuyan köpeklerin ses duyarak kalkması ve ardından ise otomobilin yuvarlanıp ters durması yer aldı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale’de yanan alanlar böyle görüntülendi
    Çanakkale'de yanan alanlar böyle görüntülendi
    MSB paylaştı! Çanakkale’deki yangına işte böyle müdahale ediliyor
    MSB paylaştı! Çanakkale'deki yangına işte böyle müdahale ediliyor
    Bodrum’da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı
    Bodrum'da otomobil alev aldı! Yangın makilik alana sıçradı
    Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı
    Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı
    İzmir’de zeytinlikte yangın! Havadan ve karadan müdahale
    İzmir'de zeytinlikte yangın! Havadan ve karadan müdahale
    Rüzgarda kopan dal az daha canından ediyordu
    Rüzgarda kopan dal az daha canından ediyordu