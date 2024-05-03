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Yeniasır TV Yaşam Denizli'de feci kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı

Denizli'de feci kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı

Denizli’de meydana gelen korkunç olayda seyir halindeki polis ekiplerinin resmi aracı kavşaktaki otomobille çarpıştı. Yaralının olmadığı kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Lise Caddesi'nde seyir halinde olan polis memuru H.G. idaresindeki resmi ekip aracı, Pamukkale ilçesine balı Kıbrıs Şehitler Caddesi'nden Çaybaşı Caddesi istikametine gitmekte olan O.O.'nun kullandığı otomobil ile Lise Kavşağı'nda çarpıştı.

Gece yarısı trafik ışıklarının kontrollü geçişe döndüğü sırada meydana gelen kazada resmi ekip aracı ve sivil otomobilde maddi hasar meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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