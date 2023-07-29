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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video

    Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video

    Giriş Tarihi: 29.07.2023, 12:57

    Son dakika haberi... Denizli'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonrası dumanlar gökyüzünü kaplarken alevlerin çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

    Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görülüyor.

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