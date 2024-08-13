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Denizli'de hayrete düşüren olay! Hırsızlık yaptığı evden kadın kıyafetleri giyerek çıktı

Denizli'de yaşanan hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü. Eski eşinin komşusunun evindeki para ve altınları çalan sabıkalı hırsız tanınmamak için kadın kıyafetleri giyerek kaçtı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı otomobili ile bir evden hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. S.M.'ye ait evden hırsızlık olayının yaşandığı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, evden 50 bin TL ile 22 gram altının çalan şüphelinin Servettin A. (36) olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu saklandığı edresinde kıskıvrak yakalandı.

KADIN KIYAFETLERİYLE ÇIKTI

Servettin A.'nın S.M.'nin evine hırsızlık için girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde apartmanın girişindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen Servettin A.'nın birinci kattaki dairenin balkonuna duvardan tırmandığı, hırsızlığın ardından kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek daire kapısından çıktığı anlar yer aldı.

Merdivenleri kullanarak üst kata çıkan Servettin A.'nın, dairenin kapısındaki kameranın önünden geçerken tanınmamak için kadın kıyafeti giydiği, ardından üst kattaki boşandığı eşine ait dairenin önünde tekrar bu kıyafetleri çıkarıp binaya ilk girdiği kıyafetlerle apartmandan ayrıldı anlarda kameralara yansıdı. Şüphelinin çaldığı iki otomobil ile paranın 12 bin TL'lik bölümü bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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