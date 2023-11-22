Denizli'de ikiz bebekleriyle cinayete kurban giden Hatice Çaltı'nın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşandı?

Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümüne Hatice Çaltı olayı damga vurdu. Evinin banyosunda yere düşerek öldüğü zannedilen genç kadının hayatını kaybetmesinin ardında hangi sır perdesi var?

11 Mayıs 2022'de Denizli'nin Buldan ilçesindeki evinde bulunan ve karnındaki ikiz bebekleriyle beraber hayat veda eden Hatice Çaltı ile ilgili ilk gerçekler otopsi raporunun yazılmasıyla ortaya çıktı.

Otopsi raporuna göre ölümünden önce vücudunda darp izleri oluşan Hatice Çaltı'nın ölümü kaza değil, cinayetti. Raporun ardından şüphe okları genç kadının kocası Ramazan Çaltı'ya çevrildi. Ramazan Çaltı'nın olay günü evden çıkarken önünün ıslak olması ve bu durumu 'bulaşık yıkadım' şeklinde açıklaması şüpheleri artırdı.

Tarihler 9 Kasım 2023'ü gösterdiğinde ise Ramazan Çaltı serbest bırakıldı. İkiz bebekleriyle birlikte can veren genç kadının tırnaklarından alınan DNA örneklerinin kocasıyla uyuşmadığı ortaya çıktı. Ramazan Çaltı'nın bu sebeple serbest bırakılması aileyi harekete geçirdi.

Kararın ardından soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te alan Hatice Çaltı'nın ailesi, genç kadının ölümünün aydınlanması için harekete geçti.

Kız kardeşinin öldüğü gün nasıl bulunduğunu ekranda gösteren abla, "Ramazan Çaltı ile kardeşimin evliliğinde hep şiddet ve kavga vardı" dedi. Çaltı çiftinin evliliğinin birçok nedenle huzursuz geçtiğini ifade eden acılı aile, kızlarının ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Hatice Çaltı'nın daha önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiği ifade edilirken genç kadının o dönemden kalan fotoğrafları da yürekleri burktu. Hayata tutunmak için Ramazan Çaltı'yla evlilik yaptığı öne sürülen genç kadının, bu evlilikte de yüzünün gülmediği belirtildi.

Ramazan Çaltı'nın eski eşi kıskanan Hatice Çaltı'nın bu durumu defalarca eşine söylediği ve sonrasında çiftin tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Öte yandan Ramazan Çaltı'nın programa çıkmayı reddettiği öğrenildi.

Hatice Çaltı cinayeti aydınlanacak mı?

Hatice Çaltı'nın ölümü kaza mı cinayet mi?

Hatice Çaltı ve ikiz bebeklerinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili tüm gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olacak.