  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

    Denizli'de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

    Giriş Tarihi: 28.06.2023, 12:17

    Denizli’de kaçan kurbanlıklar sahiplerini saatlerce peşinden koşturdu. Kaçan kurbanlıkların birkaçı anayola çıkarak sürücüleri korkurturken birkaçı da sokaklarda başıboş dolaşdı.

    Balıkesir’de hayrete düşüren görüntü! Ekipler hemen harekete geçti
    Balıkesir'de hayrete düşüren görüntü! Ekipler hemen harekete geçti
    İzmir’de orman yangını: 5 helikopter, 2 uçak bölgede
    İzmir'de orman yangını: 5 helikopter, 2 uçak bölgede
    İzmir’de panik anları! Binanın çatısı alevlere teslim oldu
    İzmir'de panik anları! Binanın çatısı alevlere teslim oldu
    İzmir’deki görüntü merak uyandırmıştı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
    İzmir'deki görüntü merak uyandırmıştı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
    İzmir’de ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
    İzmir'de ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
    Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
    Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
    Çanakkale’de zıpkınla avladı! 180 cm boyunda 100 kilo ağırlığında
    Çanakkale'de zıpkınla avladı! 180 cm boyunda 100 kilo ağırlığında
    İnşaatçılar arasında kavga: 1’i ağır 5 yaralı
    İnşaatçılar arasında kavga: 1’i ağır 5 yaralı
    İzmir’de her yağış sonrası çıldırtan manzara! Araçlar suya gömüldü
    İzmir'de her yağış sonrası çıldırtan manzara! Araçlar suya gömüldü
    İzmir’de bir evdeki derin dondurucuda 3 şahsın cansız bedeni bulundu
    İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda 3 şahsın cansız bedeni bulundu 18.6.2023 15:54:47
    Marmaris’teki kargo paketinden tarantulalar çıktı! Gazete kağıdına sarmışlar
    Marmaris'teki kargo paketinden tarantulalar çıktı! Gazete kağıdına sarmışlar
    İzmir’de bir evdeki derin dondurucuda 3 kişinin parçalanmış cansız bedeni bulundu
    İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda 3 kişinin parçalanmış cansız bedeni bulundu
    İzmir’in iki ilçesinde noktada hortum paniği
    İzmir'in iki ilçesinde noktada hortum paniği
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününün sabahında, kılınan namazın ardından tatlı telaş başladı. Çoğu vatandaş kurbanlıklarını sorunsuz şekilde evine getirip keserken, firari hayvanlar yine iş başındaydı. Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı. Kaçan kurbanlıkları yakalamak için adeta zamanla yarışan vatandaşlardan kimi araçla önünü kesmeye çalıştı, kimi ise peşinden koşturdu.

    Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu. Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Balıkesir’de hayrete düşüren görüntü! Ekipler hemen harekete geçti
    Balıkesir'de hayrete düşüren görüntü! Ekipler hemen harekete geçti
    Başkan Erdoğan deprem konutları için o tarihi işaret etti
    Başkan Erdoğan deprem konutları için o tarihi işaret etti
    Üvey Anne 2. bölüm fragmanı
    Üvey Anne 2. bölüm fragmanı
    Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı
    Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı
    İzmir’de orman yangını: 5 helikopter, 2 uçak bölgede
    İzmir'de orman yangını: 5 helikopter, 2 uçak bölgede
    İzmir’de panik anları! Binanın çatısı alevlere teslim oldu
    İzmir'de panik anları! Binanın çatısı alevlere teslim oldu