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Yeniasır TV Yaşam Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp alkolle ellerini yıkadılar | Video

Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp alkolle ellerini yıkadılar | Video

Denizli'den gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Trafikte seyir halinde olan bir aracın üzerine çıkan gençler alkol ile ellerini yıkadı. Görüntüler büyük tepki çekerken 4 kişiye toplm 7 bin 260 lira para cezası kesildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye çalışmasında Denizli-Antalya Karayolu üzerinde bulunan Honaz Tüneli'nde otomobille tehlikeli hareketler yapan ve trafik güvenliğini ihlal eden bir içerik tespit etti. Otomobil üzerinde alkollü içecekle ellerini yıkayan iki gencin sosyal medya hesabını inceleyen ekipler, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yapılan faaliyette 4 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen araç sürücüsü ile birlikte 4 kişiye mahkeme, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan ve ayrıca 7 bin 260 TL idari para cezası verdi. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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