yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Denizli'de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü | VİDEO

Denizli'de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü | VİDEO

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul çıkışı kaldırımda yürüdüğü esnada birden yola çıkan 10 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korkunç kaza kameralara yansıdı.

İzmir’de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video
İzmir'de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video 25.11.2024 10:03:31
Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Balıkesir'de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti 25.11.2024 09:08:18
Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi
Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi 23.11.2024 15:59:57
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi 23.11.2024 10:44:37
İzmir’de 6 yaşındaki Muhammed Talha’ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı
İzmir'de 6 yaşındaki Muhammed Talha'ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı 22.11.2024 12:25:20
Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti
Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti 22.11.2024 09:12:44
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı 22.11.2024 09:07:09
Son dakika... Afyon’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika... Afyon'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor 21.11.2024 19:16:59
Böyle kaza görülmedi! Kütahya’da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti
Böyle kaza görülmedi! Kütahya'da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti 21.11.2024 12:54:31
Bodrum’da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Bodrum'da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler 20.11.2024 19:24:26
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı 19.11.2024 14:21:54
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba 18.11.2024 23:50:57
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu 18.11.2024 17:34:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Merkezefendi ilçesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; okul çıkışı eve giderken arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi B.E.Ö., arkadaşlarıyla sohbet edip ilerlerken bir anlık dalgınlığı sonucu yola indi. Yola indiği anda seyir halindeki kamyonun çarpmasıyla dengesini kaybedip yere düşen 10 yaşındaki çocuk, kamyonun altında ezilmek üzereyken arkadaşlarının çekilip son anda kaldırıma çıkartıldı.

Kamyonun arka tekerleklerinin altında ezilmek üzereyken kurtarılan B.E.Ö., ilk anda göğsüne aldığı darbeyle yaralandı. Arkadaşı ve çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu B.E.Ö.'nün vücudunda sıyrıklar ve kaburgasında kırık oluştuğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edilirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

10 yaşındaki B.E.Ö.'nün ölümden kıl payı kurtulduğu kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun dikkatsizliği sonucu kaldırımda yürürken bir anda yola indiği, kamyonun çarpması sonucu yere düştüğü ve daha sonrasında yuvarlanan çocuğunun ezilmek üzereyken arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

EN YENİ VİDEOLAR
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
İzmir’de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video
İzmir'de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video
Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Balıkesir'de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi
Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi
Başkan Erdoğan: UCM’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz
Başkan Erdoğan: UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi