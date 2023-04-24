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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de korkunç olay! Deve küçük çocuğu canından ediyordu | Video

    Denizli'de korkunç olay! Deve küçük çocuğu canından ediyordu | Video

    Giriş Tarihi: 24.04.2023, 13:09

    Denizli'deki hayvanat bahçesinde bulunan deveye yasak olmasına rağmen fazla yaklaşan küçük çocuk az daha canından oluyordu. Devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilen çocuğu ailesi kurtardı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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    Denizli'de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı. Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.

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