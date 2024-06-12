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Denizli'deki cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen ve motosikletteki genç çiftin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Genç çifti hayattan kopartan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen cezaya ise aile isyan etti.

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Genç çiftin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üst geçit üzerinde sağ şeritte seyir halinde olan Hüseyin G., direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpıyor. Bariyere çarptıktan sonra savrulan SUV aracın sol şeritte ilerleyen genç çiftin bulunduğu motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Buse Nur Bostancı'nın metrelerce yükseklikten aşağıya düşmesi dikkatlerden kaçmazken, Fethi Berk motosiklet üzerinden yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kaza sonrası bir süre araçtan inemeyen sürücü Hüseyin G.'nin içerisinde bulunduğu araç durduktan sonra tekrar hareket alarak yine beton bariyerlere çarpıyor.

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