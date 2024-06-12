Denizli'deki cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/denizlideki-cinayet-gibi-kazanin-goruntuleri-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen ve motosikletteki genç çiftin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Genç çifti hayattan kopartan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen cezaya ise aile isyan etti.