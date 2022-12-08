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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'deki milyonluk kapkaç kamerada! Levyeyle camı kırdı 7.5 milyon lirayı çaldı

    Denizli'deki milyonluk kapkaç kamerada! Levyeyle camı kırdı 7.5 milyon lirayı çaldı

    Giriş Tarihi: 08.12.2022, 12:22

    Denizli’de etraftaki vatandaşlara aldırış etmeden park halindeki aracın camını kırarak yüklü miktarda parayı çalan maskeli şahıs kayıplara karıştı. Olay anı anbean kameralara yansırken, miktar konusunda çelişkili ifade verilen olayda poşetin içinde 7.5 milyon TL bulunduğu iddia edildi.

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    Denizli'deki ilginç olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sahibi E.G. ve yanındaki kişi, içinde yüklü miktarda para olan poşetin bulunduğu hafif ticari aracı park ettikten sonra otoparkta oturmaya başladı. Takip edildiklerini anlamayan ikili oturduğu esnada yüzünde maske, elinde de levye benzeri demir parçası olan bir şüpheli etrafı kontrol etmeye başladı. Bir süre gezindikten sonra harekete geçen şüpheli, elindeki levyeyle aracın arka camını patlattı.

    Saniyeler içinde poşeti alan adamı fark eden ikili, hızla kaçan kişinin peşine düştü. Uzun süren kovalamacada kapkaççı kayıplara karıştı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde gerçekleşen olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, mağdurlarla görüşerek konu hakkında bilgi aldı. Paranın miktarı ve diğer bilgiler konusundaki çelişkili ifadeler üzerine ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Mağdurlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araçta da inceleme gerçekleştirildi. Bölgedeki esnaflar ve vatandaşlar milyonluk kapkaç olayında kısa süreli şok geçirdi.



    "ŞEHRİN İÇİNDE GÜPEGÜNDÜZ 7.5 MİLYON TL'SİNİ ALIP GÖTÜRDÜLER"
    Olaya tanık olan Kadir Kaya, "Ben koşuşturmalar olduktan sonra olayın olduğu noktaya geldim. Arabanın camını kırıp, içinden 7.5 milyon TL para çalmışlar. Arabayı kullanan şahıs ile paranın sahibi kişi, parayı çalan kişinin arkasından koştu. İlerden geri doğru gelirken ben gördüm. Arabanın camının kırılmış olduğunu fark ettim. Yazıktır, şehrin içinde güpegündüz 7.5 milyon TL'sini alıp götürdüler. Biz de iş yapıyoruz ve sağa sola para götürüyoruz. Hepimizin başına da gelebilir. Polisler olay yerine geldi. Bu olayın yaşandığı noktada kamera görüntüleri bulunuyor. Umarım mağdur olan arkadaşın parası tekrar kendisine ulaşır" dedi.



    Milyonluk kapkaç anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde kırmızı renkte levye olan şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, levyeyle camını kırdığı araçtan para dolu poşeti alıp kaçması ve kovalama anı yer alıyor.



    Öte yandan, miktar konusunda çelişkili ifade verilen olayda poşetin içinde 7.5 milyon TL bulunduğu ve paranın bir döviz bürosuna ait olduğu iddia edildi.

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