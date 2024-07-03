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Yeniasır TV Yaşam Dev balığı çakı ve zıpkınla avladı! İzmir’deki ilginç anlar kamerada

Dev balığı çakı ve zıpkınla avladı! İzmir’deki ilginç anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karaburun'da, 200 kilogramlık dev orkinos, balık çiftliklerine yakın bir noktada iki tatilci tarafından çakı ve zıpkınla avlandı. Yakalama anı, bir tatilci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesinde, balık çiftliklerine avlanmaya gelen 200 kilogramlık dev orkinos balığı, iki tatilci tarafından kıyıya yakın yerde çakı ve zıpkın ile avlandı. Orkinos'un yakalanma anı ise bir tatilci tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Akşam saatlerinde Küçükbahçe Mahallesi Karareis mevkisindeki Mercankoy plajında kıyıya yakın yüzen dev bir orkinos balığı görüldü. Orkinosu fark eden bir vatandaş, eline aldığı çakı ile balığı avlamaya gitti. Daha sonra başka bir vatandaş da zıpkın alarak balığın peşine düştü. Denizde orkinos ile uzun süre mücadele eden vatandaşlar, çakı ve zıpkın ile balığı avlamayı başardı. Yaşanan o anlar ise başka bir tatilci tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, çakı ile denize koşan vatandaş ile zıpkın kullanan vatandaşın mücadelesi ve vatandaşların şaşkınlıkla olayı izlemesi yer alıyor. Uzun süren mücadaleye rağmen orkinosu avladıkları için çok sevinen tatilciler, balığı satmayı düşündüklerini dile getirdi. Yakalanan orkinosun 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilirken, bu tip balıkların yakalanması için özel ekipman ve büyük tekneler kullanıldığı öğrenildi.

Bu arada orkinosun Karareis ve Küçükbahçe civarındaki balık çiftliklerine avlanmaya gittiği ve orada yaralandığı için kıyıya geldiği tahmin ediliyor.

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