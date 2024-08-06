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Doktorun darp edildiği olaydaki kargaşa kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başındayken darp edilerek hastaneye kaldırıldığı olayda koridorda yaşanan kargaşa, güvenlik kamerasına yansıdı. Hasta yakınlarıyla çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktorun yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi. Gözaltına alınan Engin S. tutuklandı, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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