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    Düzce depremi daha büyük bir depremi tetikler mi? | Video

    Giriş Tarihi: 23.11.2022, 09:31

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin ardından 74 artçı sarsıntı yaşanırken vatandaşlar kendini sokağa attı. Peki Düzce'deki deprem ne anlama geliyor? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin büyüklüğü 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı. 5 büyüklüğüne varan artçı depremler olabilir. Bu fayın önemli bir bölümünün 1999 depreminde kırıldığı için daha büyük bir deprem üretme potansiyeli yok. 99 depreminde kırılan parça Düzce fayının en doğu kısmında birkaç tane fay parçası görüyoruz bunların henüz kırılmadığını görüyoruz. Bunlar gelecekte kırılacak parçalar sınıfına giriyor. Kırılan parça Karadere fayının Güneydoğu ucu." ifadelerini kullandı.

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