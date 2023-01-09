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    Yeniasır TV Yaşam Ege'de deprem fırtınası! Uzman isimden korkutan uyarı

    Ege'de deprem fırtınası! Uzman isimden korkutan uyarı

    Giriş Tarihi: 09.01.2023, 11:17

    Ege Denizi'nde son günlerde özellikle Midilli Adası açıklarında meydana gelen depremler bölge halkını tedirgin etti. Midilli'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından 250 artçı deprem daha oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi’nde Midilli Adası açıklarında meydana gelen 5 ve 4.8 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Sözbilir bölgede 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip faylar olduğuna dikkat çekti. İşte detaylar...

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