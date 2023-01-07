Deprem uzmanından Ege’ye korkutan uyarı: 7 civarı deprem tsunami tehlikesi yaratabilir

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deniz altı faylarına dikkat çekti. DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü olarak uzun yıllardır denizdeki fayları araştırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK da denizde çalışma yaptı. Özellikle Kuşadası ve Sığacık körfezinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve DEÜ gibi birçok üniversitenin de içinde olduğu geniş çaplı bir çalışma oldu. Çalışmanın ilk sonuçları, geçen 31 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz deprem çalıştayında da yayınlandı. Kuşadası Körfezi açıklarında 10 fayın bulunduğu da sismik yansıma kesitleriyle ortaya çıkartılmış durumda. Önemli olan buradaki faylarla karadaki fayların bağlantısıdır. Doğudan batıya uzanan bazı fayların bağlantısı da tespit edildi" dedi.

Son 1 aydır Yunanistan'ın başkenti Atina ve Kuşadası Körfezi açıklarında 10'u 4'ün üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "30 Ekim'de kırılan Sisam fayının batı ve doğu kısmında, Kuşadası Körfezi ve Yunan tarafında çok sayıda deprem olmaya başladı. Bu depremlerden 10'unun büyüklüğü 4'ün üzerinde. Eğer bunlar öncü bir deprem niteliği taşıyorsa, Yunanistan taraflarında daha büyük bir deprem olabilir. Bu depremler özellikle Karaburun Yarımadası ve Çeşme'ye 150 kilometre mesafedeki bir alanda yaşanıyor. Büyük ölçekli bir deprem olduğunda, Karaburun Yarımadası'nda tsunami tehlikesi yaratabilir. Yunanistan tarafından 7 civarında bir deprem olursa, bizim tarafta tsunami meydana gelebilir" diye konuştu.

FAYLARDA STRES BİRİKTİ

İzmir'deki yıkıcı etki yaratan 30 Ekim depremi sonrası bölgedeki faylarda stres artışı olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "TÜBİTAK araştırmasında, Kuşadası Körfezi'nde yer alan 10 fayın deprem üretme potansiyelinin bulunduğu ortaya çıktı. Depreme neden olan Sisam fayının, 30 Ekim'e kadar 4 bin yıldır kırılmadığı, deprem üretme aralığının çok geniş olduğu ve yakın gelecekte yakın deprem üretmeyeceği de görüldü. Ancak Kuşadası Körfezi'ndeki 10 fayda stres birikimi nedeniyle belli ölçekle depremler yaşanıyor. Bu bölgedeki fayların 6 ila 7 arasında deprem üretme potansiyeli var" dedi.

Yapı stokunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir ölçeğinde 1 milyona yakın yapı stoku var. Bunun yüzde 60'dan fazlası depreme dayanıksız. İlk olarak yapılması gereken kentsel dönüşüm. Yıllardır bu çalışmalar yavaş yürüdü ama son zamanda sismik aktivitenin artması bu çalışmanın biran evvel yapılması gerektiğini söylüyor" dedi.

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