Facia böyle geldi: Ölümle buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 84 yaşındaki bir sürücünün neden olduğu trafik kazası ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Otomobilin daldığı kafede adeta can pazarı yaşanırken, otomobil ile masalar arasında kalıp ayağından yaralanan bir sürücü bir yandan seke seke kaza kaçmaya çalışırken diğer yandan elinde cep telefonu görüntü almaya kalkışması dikkat çekti.