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Yeniasır TV Yaşam Filmleri aratmayan olay! Polisler ehliyetsiz traktör sürücüsünü böyle kovaladı

Filmleri aratmayan olay! Polisler ehliyetsiz traktör sürücüsünü böyle kovaladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ehliyeti olmayan traktör sürücüsü polisin radarına takıldı. Dur ihtarına uymayan sürücünün iki polis aracıyla kovalaması kameraya yansıdı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç'ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı manevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.

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