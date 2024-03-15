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Göçmen faciası! Çanakkale açıklarında bot battı

Son dakika... Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmenleri taşıyan botun battığı bildirildi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi. Bazı göçmenlerin kurtarıldığını belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada olay sonucu 2'si bebek 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Vali Aktaş, AA muhabirine lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor." Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

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