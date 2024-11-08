yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: İzmir dahil 41 ilde 257 yakalama

Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: İzmir dahil 41 ilde 257 yakalama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada İzmir dahil 41 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik "Kalkan-28" operasyonlarında; 257 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını, 59'unun tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada
Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada 7.11.2024 12:32:48
İzmir’de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu
İzmir'de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu 7.11.2024 12:10:20
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu 7.11.2024 10:06:58
İzmir dahil 81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 274 silah ele geçirildi
İzmir dahil 81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 274 silah ele geçirildi 7.11.2024 09:25:46
Son dakika! İzmir’de kimya fabrikası yangını
Son dakika! İzmir'de kimya fabrikası yangını 6.11.2024 11:10:50
İzmir’de zehir kokusu sokağı sardı! Ekipler çatı çatı gezip evi tespit etti
İzmir'de zehir kokusu sokağı sardı! Ekipler çatı çatı gezip evi tespit etti 3.11.2024 11:06:34
Çanakkale’de sokak ortasında korkunç olay! Defalarca kurşun yağdırdı
Çanakkale'de sokak ortasında korkunç olay! Defalarca kurşun yağdırdı 3.11.2024 09:04:18
Afyon’da kaza ’geliyorum’ dedi! Aracından indirdiği yolcuları ezdi | video
Afyon'da kaza 'geliyorum' dedi! Aracından indirdiği yolcuları ezdi | video 2.11.2024 14:59:58
Motosiklet hırsızı vatandaşın müdahalesiyle yakalandı: O anlar kameraya yansıdı
Motosiklet hırsızı vatandaşın müdahalesiyle yakalandı: O anlar kameraya yansıdı 31.10.2024 11:49:18
Balıkesir’de bir araç zeytin işçilerini taşıyan minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de bir araç zeytin işçilerini taşıyan minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var 30.10.2024 19:35:01
Muğla’da yaban domuzları şehir merkezini mesken tuttu. O anlar kameraya yansıdı
Muğla’da yaban domuzları şehir merkezini mesken tuttu. O anlar kameraya yansıdı 30.10.2024 12:29:07
İzmir’de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti
İzmir'de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti 30.10.2024 09:48:32
İzmir’de silahlı kavgada polis memuru hayatını kaybetti
İzmir'de silahlı kavgada polis memuru hayatını kaybetti 29.10.2024 13:11:07
VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-28 operasyonlarında 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını belirterek 59'unun tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin adli işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.
Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenledikleri bilgisini vererek bu operasyonlar sonrasında; 3 bin 924 göçmen kaçakçısının tutuklandığını, bin 693'üne ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.
Düzensiz göçle mücadelenin, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer aldığına dikkat çeken Yerlikaya, "Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız.
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:
"Kalkan-28" operasyonları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Van, Erzurum, Kocaeli, Konya, Ağrı, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Samsun, Batman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Kilis'te düzenlendi.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

EN YENİ VİDEOLAR
Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada
Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada
İzmir’de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu
İzmir'de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu
İzmir dahil 81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 274 silah ele geçirildi
İzmir dahil 81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 274 silah ele geçirildi
Son dakika! İzmir’de kimya fabrikası yangını
Son dakika! İzmir'de kimya fabrikası yangını
Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000’e girdi
Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi