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    Yeniasır TV Yaşam Görüntü İzmir'den: Direksiyon başında uçucu madde çekti

    Görüntü İzmir'den: Direksiyon başında uçucu madde çekti

    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşildere Caddesi'nde araç kullanırken uçucu madde içtiği görüntülenen bir sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şok edici görüntülerin yayılmasının ardından, polis ekipleri sürücünün tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de araç sürdüğü esnada uçucu madde çeken bir sürücü, yoldaki diğer araç sürücüleri tarafından görüntülendi.

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşildere Caddesi'nde direksiyon başında bir kişi uçucu madde içerken görüntülendi. Yoldaki diğer sürücüler tarafından çekilen görüntülerde araç plakasının 35 FJ 438 olduğu belirlenen ve Dacia marka otomobilin sürücüsü, bir yandan araç kullanırken aynı zamanda uçucu madde çekti.



    Şok eden görüntülerin ardından araç sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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