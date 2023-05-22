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    Yeniasır TV Yaşam Görüntü Muğla'dan! Yollar kısa sürede beyaza büründü

    Görüntü Muğla'dan! Yollar kısa sürede beyaza büründü

    Giriş Tarihi: 22.05.2023, 16:24

    Menteşe'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle Menteşe-Göktepe yolu beyaza büründü. Bölgede bulunan 2 ahşap çardağın dolu nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

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    Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı-Göktepe bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

    Meteoroloji tarafından Muğla'ya gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Menteşe Yılanlı ve Göktepe bölgesindeki kırsal mahallelerin ulaşımında kullanılan yollar adeta beyaza bürüdü.



    Dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlanırken, Esençay Mahallesi yolu şiddetli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışını cep telefonunu ile çeken vatandaşlar beyaza bürünen yolları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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