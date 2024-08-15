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Görüntüler 'bu kadarı da olmaz' dedirtti: Motosikletin üstünde motosiklet taşıdılar | VİDEO

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde motosiklet üstünde kimliği belirsiz iki şahsın görüntüleri görenlere pes dedirtti. Trafikte, motosikletin üstünde bir başka motosiklet taşıyan şahısların tehlikeli anları yürekleri ağza getirdi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki motosikletin üzerine konulan bir başka motosikletin taşınma anı cep telefonu ile görüntülendi. Bu ilginç anlar görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Konak ilçesi Gültepe Mahallesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet üstünde bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin, seyir halindeyken motosikletin üstüne çıkardıkları bir başka motosikleti taşıdıkları anlar trafikte bulunan bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Uzun bir süre rampa yukarı çıkan, trafiği ve canlarını tehlikeye atan motosikletli şahısları gören araçtaki vatandaşlar ise o anlarda olayı gülümseyerek karşıladı.

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