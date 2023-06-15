  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Harmandalı sakinleri diken üstünde! 'Harmandalı Çöplüğü Kapatılsın' davasında ilk duruşma bugün

    Harmandalı sakinleri diken üstünde! 'Harmandalı Çöplüğü Kapatılsın' davasında ilk duruşma bugün

    Giriş Tarihi: 15.06.2023, 15:53

    32 yıl önce faaliyete geçen Harmandalı Çöp Depolama Alanı geçen sürede 10 milyon tonun üzerinde çöp depoladı ve depolamaya devam ediyor. Kentte 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası çöplükten de sızan suların etkisiyle heyelanlar arttı ve vatandaşlar tedirgin. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar, yaşanan çevre felaketine duyarsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'na çöp dökümünü durdurması için yargıya gitti. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

    İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet!
    İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet!
    İzmir’de pompalı dehşeti! Korkunç görüntüler kamerada
    İzmir'de pompalı dehşeti! Korkunç görüntüler kamerada
    Denizli’de şaşkına çeviren görüntü! Sevdiği şarkıyı duyan kadın marketin ortasında dans şovu yaptı
    Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! Sevdiği şarkıyı duyan kadın marketin ortasında dans şovu yaptı 12.6.2023 10:42:01
    Bodrum’da sahili domuzlar bastı, o anlar kameralara yansıdı
    Bodrum'da sahili domuzlar bastı, o anlar kameralara yansıdı
    İzmir Büyükşehir’in kentsel dönüşüm inşaatında yeni gelişme
    İzmir Büyükşehir'in kentsel dönüşüm inşaatında yeni gelişme
    Balıkesir’de faciadan dönüldü! Kontrolden çıkıp park halindeki 6 araca çarptı
    Balıkesir'de faciadan dönüldü! Kontrolden çıkıp park halindeki 6 araca çarptı
    Kuşadası’nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü
    Kuşadası'nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü
    Küçük kız ve köpeği ölümden kıl payı kurtuldu! Balıkesir’deki o anlar kamerada
    Küçük kız ve köpeği ölümden kıl payı kurtuldu! Balıkesir'deki o anlar kamerada
    Küçük kız ve köpeği ölümden kıl payı kurtuldu! Balıkesir’deki o anlar kamerada
    Küçük kız ve köpeği ölümden kıl payı kurtuldu! Balıkesir'deki o anlar kamerada 9.6.2023 10:19:30
    İzmir’de arabalı feribot iskeleden 400 metre açıkta çamura saplandı
    İzmir'de arabalı feribot iskeleden 400 metre açıkta çamura saplandı
    Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyaydı! Bahar yağışları Eber Gölü’ne can suyu oldu
    Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyaydı! Bahar yağışları Eber Gölü'ne can suyu oldu
    Alkollü sürücü taklalar atarak durabildi | Video
    Alkollü sürücü taklalar atarak durabildi | Video
    Park halindeki TIR’a arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı
    Park halindeki TIR'a arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Çiğli ilçesinde kent çöplüğü olarak kullanılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle mahalle sakinlerince idare mahkemesinde açılan davada duruşma yapıldı.

    İzmir 4. İdare Mahkemesindeki duruşmaya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, mahalle sakinleri ile belediye yetkilileri katıldı.

    Muhtar Kazar, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu. Belediye yetkililerinin savunmalarını mahkemeye sunmasının ardından duruşma tamamlandı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet!
    İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet!
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor
    Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı
    Gaziemir’de dönüşüm çilesi! Aylardır bir çivi bile çakılmadı
    Gaziemir'de dönüşüm çilesi! Aylardır bir çivi bile çakılmadı
    Başkan Erdoğan: Zengezur konusunu halletmemiz Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacak
    Başkan Erdoğan: Zengezur konusunu halletmemiz Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacak