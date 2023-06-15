Harmandalı sakinleri diken üstünde! 'Harmandalı Çöplüğü Kapatılsın' davasında ilk duruşma bugün

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/harmandali-sakinleri-diken-ustunde-harmandali-coplugu-kapatilsin-davasinda-ilk-durusma-bugun" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

32 yıl önce faaliyete geçen Harmandalı Çöp Depolama Alanı geçen sürede 10 milyon tonun üzerinde çöp depoladı ve depolamaya devam ediyor. Kentte 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası çöplükten de sızan suların etkisiyle heyelanlar arttı ve vatandaşlar tedirgin. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar, yaşanan çevre felaketine duyarsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'na çöp dökümünü durdurması için yargıya gitti. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.