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Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabanca ve tüfeklerle hava ateş açıp insanların canını tehlikeye sokan ve o görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 5 şüpheli tutuklandı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Bir binanın çatısından tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açan şüpheliler, o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Videoların yayınlanması üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde konuyla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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