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Heimlich manevrası yine hayat kurtardı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi okul müdürü tarafından Heimlich manevrası yaparak kurtarıldı. Yaşanan panik anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi M.C.'yi, okul müdürü Altan Demirel Heimlich manevrası yaparak kurtardı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Cennetayağı Mahallesi'ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrencinin nefes borusuna annesinin okul çıkışında verdiği şeker kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden okul müdürü Altan Demirel, yardıma koştu. Demirel, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından okul müdürü Demirel, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öğrencinin ailesi ise müdüre ve öğretmenlere minnettar olduklarını belirtip, "O an panik içinde ne yapacağımızı bilemedik. Müdürümüzün müdahalesi sayesinde kızımız sağlıklı bir şekilde yanımızda" dedi.

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