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    Yeniasır TV Yaşam Herkes yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşiyor! Aldatmak 12.Bölüm fragmanı izle

    Herkes yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşiyor! Aldatmak 12.Bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 07.12.2022, 11:53

    Aldatmak’ın 12. bölümünde, herkes öfke ve intikam hırsıyla beraber kendi sınırlarını aşan şaşırtıcı adımlar atacak. İşte herkesin yaptıklarının sonucuyla yüzleşeceği Aldatmak'ın yeni bölümün fragmanı...

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    Güzide, Oylum'un yalanlarının ortaya çıkmasıyla tamamen yıkılır. Aylardır başına gelenlerin verdiği dolmuşlukla, üstelik gerçekleri ifşa eden Yeşim olunca, Tarık'a bile göstermediği tepkiyi Oylum'a gösterir.

    Oylum gerçekleri itiraf etmemesinin pişmanlığını yaşarken her şeye sebep olan Yeşim'e olan öfkesi gittikçe büyür. Öyle ki Yeşim'e vereceği ders en yakınlarını bile şaşırtır. Başına gelenler yetmezmiş gibi karşısına çıkan kötü sürprizler de devam eder. Oylum'un yaşadıkları hayatındaki tüm dengeleri değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur.

    Ne olursa olsun bütün bu süreçte Ozan hem kardeşine hem de annesine destek olur. Tolga ile de arasındaki iletişimi oldukça ilerletir. Ozan, Oylum'u evlatlıktan reddeden annesinin kendisiyle ilgili gerçekleri öğrendiğinde başına geleceklerden korkmaktadır.

    Yeşim'in gerçek yüzünü bütün çıplaklığıyla gören Tarık'ın artık ona tahammülü kalmaz. Güzide'ye ihanet edip ailesini yıktığı için olan üzüntüsü katlanır. Ancak onu asıl korkutan Güzide'den gelen hamleler olur. Çünkü Tarık'ın yalanları sadece ikinci ailesiyle bitmemektedir.

    Aldatmak'ın on ikinci bölümünde, herkes öfke ve intikam hırsıyla beraber kendi sınırlarını aşan şaşırtıcı adımlar atacak!

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