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    Yeniasır TV Yaşam Hipodrom meydan savaşı! İzmir'deki kavgada kürekler konuştu

    Hipodrom meydan savaşı! İzmir'deki kavgada kürekler konuştu

    Giriş Tarihi: 31.07.2023, 09:03

    İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.

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    İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde at sahipleri arasında çıkan sıra kavgasında 6 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde atların kontrolleri için sıraya giren sahipleri arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine kürekle saldırdı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Polis ekipleri tarafları ayırırken, olayda yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

    Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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