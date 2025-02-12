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Hırsızlık huyu olmuş! Cezaevinden çıkınca yine suç işledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı girdiği cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, yine hırsızlık yaparken yakalandı. Şahsın hırsızlık anı ise iş yeri kamerasına anbean yansıdı.

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Hırsızlıktan dolayı girdiği cezaevinden izinli çıkan bir kişi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yine hırsızlık yaparken işletme çalışanlarına yakalandı. Şahsın hırsızlık anı ise iş yeri kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. İşletmeyi bir süre dışarıdan izleyen şahıs, çalışanın dışarı çıktığı anda işletmeye girerek direkt kasaya yöneldi.

Kasadan para çalan şahsı, işletme çalışanları yan sokakta yakaladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bildirilmesinin ardından C.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hırsızlık suçundan hapse giren ve izinle dışarı çıktığı öğrenilen şahsın izninin bitmesine iki gün kaldığı belirtildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık anı ise iş yeri kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde bir kişinin kapıyı açıp içeriye girerek kasadan paraları alması ve dışarıya çıkması yer aldı.

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