Holding'in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

DIŞARIDAN PIRILTILI GÖRÜLEN PLAZA DÜNYASI, İÇERDEN İSE EGOLARIN VE HIRSLARIN ÇARPIŞTIĞI BİR ARENA…

Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?

"Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Taçbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Holding 5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de!