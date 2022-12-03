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    Yeniasır TV Yaşam İyi niyet cinayeti kameralara işte böyle yansıdı! Bıçaklı saldırganlara yakınlarından korkunç destek! -video

    İyi niyet cinayeti kameralara işte böyle yansıdı! Bıçaklı saldırganlara yakınlarından korkunç destek! -video

    Giriş Tarihi: 03.12.2022, 16:52

    Afyonkarahisar'da kendisinden yardım isteyen genç kızları korumaya çalışırken bıçaklı iki kişinin saldırısına uğrayan Engin Taş, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Dehşet anlarına dair o görüntüler ortaya çıkarken, adliyeye sevk edilen saldırganların yakınları akıllara durgunluk verdi. Cinayet zanlılarını, "Başınızı öne eğmeyin" diyerek teskin etmeye çalışan yakınlar dikkatlerden kaçmadı.

    İyi niyet cinayeti kameralara işte böyle yansıdı! Bıçaklı saldırganlara yakınlarından korkunç destek! -video
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    Afyonkarahisar'da iddiaya göre, takip ettikleri genç kızların yardım isteyerek sığındığı şahsı 8 bıçak darbesi ile öldüren biri 16 yaşında olan iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

    Kente merkezi önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Engin Taş, iddiaya göre rahatsız edildikleri için kendilerinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. ile tartışmaya başladığı esnada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerden 8 bıçak darbesi ile bıçaklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Taş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın failleri Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklama olayı gerçekleştiren şahısların cadde üzerinde elinde bıçak ile arka arkaya kaçtıkları görülüyor.

    YAKINLARI CİNAYET ZANLILARINI TESKİNE ETTİ

    Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri şüphelilerin adliyeye sevkleri esnasında geniş güvenlik önlemi alarak adliye bahçesine bir süre giriş ve çıkışları yasakladı. Şüphelilerin polis aracından indikleri esnada ise adliye bahçesine girişlerine izin verilmeyen yakınları ise dışarıdan zanlılara hitaben 'kafanı örtme (eğme) Serkan' diye bağırması dikkatlerden kaçmadı.
    Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
    Öte yandan, şüphelilerin gazetecilerin 'cinayeti neden işlediniz?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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