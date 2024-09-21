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İzmir Foça'da bir martı denizde yüzen adamın göbeğine kondu! Sosyal medya bu anları konuştu

İzmir'in Foça ilçesinde denizde yüzen bir kişinin göbeğine konan martının görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü. Emekli Mehmet Oktay Özçelebi tarafından kaydedilen anlar, sosyal medyada birçok beğeni aldı. Özçelebi, martının İstanbul'dan Foça'ya gelen bir aile tarafından bırakıldığını belirterek, "Martının insanlarla böyle yakınlaştığını ilk kez gördüm" dedi.

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İzmir'in Foça ilçesinde denizde yüzen kişinin üzerine konan martının cep telefonuyla çekilen görüntüsü, sosyal medyada beğeni kazandı.

Eski Foça'da yaşayan emekli Mehmet Oktay Özçelebi, iskele civarında oturduğu sırada denizde sırt üstü yüzen bir kişinin göbeğine martı konduğunu fark etti.

Cep telefonuyla bu anları kaydeden Özçelebi'nin sosyal medyada paylaştığı görüntü, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Özçelebi, AA muhabirine, iskelede arkadaşlarıyla oturduğu sırada martının denizdeki bir kişinin göbeğine konduğunu gördüğünü belirterek, "Çok ilgimi çekti hemen videoya aldım. İnanılmaz güzel bir hadiseydi." dedi.



Martının İstanbul'dan Foça'ya tatile gelen bir aile tarafından getirildiğini, ailenin evlerine dönerken martıyı burada bıraktığını öğrendiğini anlatan Özçelebi, "Yuvadan düştüğü için İstanbul'daki aile bakıyormuş. Buraya getirmişler. Dönerken komşularına emanet etmişler. Martı artık kendi imkanlarıyla beslenmeye başlamış. Martıyı buralarda görüyoruz ancak herhangi bir insanla yakınlaştığını görmemiştik." dedi.

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