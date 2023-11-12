İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü! O anlar kamerada | Video

İzmir dahil birçok kent sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yağış ile beraber gelen şimşekler geceyi aydınlatırken İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur sürüyor. Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.
İzmir Körfezine yıldırımın düştüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.