  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü! O anlar kamerada | Video

    İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü! O anlar kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 12.11.2023, 09:05

    İzmir dahil birçok kent sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yağış ile beraber gelen şimşekler geceyi aydınlatırken İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü
    Çanakkale'de oluşan dev dalgalar sahili dövdü
    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı
    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı
    Manisa’daki çiftlikten ilginç görüntüler: İnekler adama böyle saldırdı
    Manisa'daki çiftlikten ilginç görüntüler: İnekler adama böyle saldırdı
    GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı
    GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı
    İzmir’de her yağmurda aynı manzara! Ev ve iş yerlerini su bastı
    İzmir'de her yağmurda aynı manzara! Ev ve iş yerlerini su bastı
    Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı! Kararın ardından Dilan Polat “Oğlum sana kim bakacak diye bağırdı
    Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı! Kararın ardından Dilan Polat “Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı
    Çanakkale’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video
    Çanakkale'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video
    İzmir’de orman yangını | Video
    İzmir'de orman yangını | Video
    Denizli’de düğün magandalarına operasyon! 23 kişi gözaltına alındı | Video
    Denizli'de düğün magandalarına operasyon! 23 kişi gözaltına alındı | Video
    Aydın’da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! O anlar kamerada
    Aydın'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! O anlar kamerada
    17 yaşındaki kızı için ’satılık’ ilanı vermişti! Mide bulandıran olayda yeni detay
    17 yaşındaki kızı için 'satılık' ilanı vermişti! Mide bulandıran olayda yeni detay
    İzmir’deki dehşet anları kamerada! Eline balta alıp saldırdı
    İzmir'deki dehşet anları kamerada! Eline balta alıp saldırdı
    Afyonkarahisar’da tepki çeken görüntü! Disleksi hastası çocuk gösteriden çıkarıldı
    Afyonkarahisar'da tepki çeken görüntü! Disleksi hastası çocuk gösteriden çıkarıldı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur sürüyor. Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

    İzmir Körfezine yıldırımın düştüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale’de oluşan dev dalgalar sahili dövdü
    Çanakkale'de oluşan dev dalgalar sahili dövdü
    Başkan Erdoğan dünyaya seslendi
    Başkan Erdoğan dünyaya seslendi
    Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’da 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılacak
    Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı
    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı
    Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
    Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
    Atatürk’ün vefatının 85’inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti
    Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti