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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 3 ilçede orman yangını | Video

    İzmir'de 3 ilçede orman yangını | Video

    Giriş Tarihi: 30.07.2023, 15:09

    İzmir'e bağlı Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Bir yangın haberi de Güzelbahçe ilçesinden geldi. Yerleşim yerine yakın bir bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gelen son dakika haberine göre, Urla'da otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğ'üne bağlı 7 uçak, 8 helikopter ve kara ekipleriyle çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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