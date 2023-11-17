İzmir'de 8 ayrı iş yerine giren azılı hırsızlar yakalandı

İzmir'de Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, 8 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Y.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.A.'nın İçmeler Mahallesinde bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine belirtilen adreste yapılan operasyonda M.Ö. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada iş yerlerinden çalındığı tespit edilen eşyalara da el konulduğu öğrenildi.

6 ayrı hırsızlık dosyasından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen ve Urla'da çeşitli tarihlerde meydana gelen 8 ayrı hırsızlık olayının faili olarak mahkemeye sevk edilen Y.A. ve aynı ikamette yakalanan M.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.