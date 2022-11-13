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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de alışveriş bahanesiyle soyguna çıktılar! Saniyeler içindeki hırsızlık kamerada! -video

    İzmir'de alışveriş bahanesiyle soyguna çıktılar! Saniyeler içindeki hırsızlık kamerada! -video

    Giriş Tarihi: 13.11.2022, 11:18

    İzmir'in Konak ilçesinde alışveriş bahanesiyle kuyumcuyu giren 2 kişi, tezgahtarın hesaplama yaptığı sırada değeri 8 bin TL olan bilekliği el çabukluğuyla alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından bilekliğin olmadığını fark eden tezgahtar, güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyince durumu polis ekiplerine bildirerek şahısılardan şikayetçi oldu.

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    İzmir'de bir kuyumcuya gelen 2 kişi, bileklik bakma bahanesiyle oyaladıkları kuyumcudan el çabukluğu ile 8 bin TL değerindeki bilekliği çaldı. Hırsızların soygun anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    10 Kasım günü saat 14.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir kuyumcuya gelen 1'i kadın 2 kişi, kuyumcuda bulunan tezgahtara bileklik bakmak istediklerini söyledi. Şüphelilerin kuyumcudan ayrılmasının ardından 8 bin TL değerindeki bir bilekliğin olmadığını fark eden tezgahtar, durumu polis ekiplerine bildirerek şahıslardan şikayetçi oldu. Olayın ardından incelenen güvenlik kameralarında, kuyumcuya gelen şahısların bileklik sorduğu, bazı bileklikleri incelediği görünüyor. Görüntülerde, beğendikleri bir bilekliğin fiyatını soran şahısların, tezgahtarın hesaplama yaptığı sırada birden fazla bileklik alıp el çabukluğu ile tezgaha bir bileklik eksik olarak bıraktığı anlar yer alıyor.
    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin, şüphelilerin kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

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