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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de alkollü sürücü çarpa çarpa gezdi!

    İzmir'de alkollü sürücü çarpa çarpa gezdi!

    Giriş Tarihi: 22.12.2022, 09:05

    Son dakika... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir sürücü otomobiliyle park halindeki 4 araca çarparak zarar verdi. Olay anı ise bir kişi tarafından görüntülenirken, sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir olay, Bayraklı ilçesine bağlı Mahsuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, otomobili ile park halinde bulunan 4 otomobile çarparak zarar verdi. Sürücünün otomobillere çarptığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Görüntülerde, otomobili ile ilermeye çalışan sürücü, manevra yaparak park halindeki otomobillere çarpıyor. Çevredekilerin durmasını söylemesine rağmen sürücü, otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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